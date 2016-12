POL-SI: Fußgänger schwer verletzt

Siegen (ots) - Am Sonntagnachmittag (25.12.2016) um 16.05 Uhr verletzte sich ein Fußgänger auf der Koblenzer Straße schwer. Eine 34-jährige Corsa-Fahrerin bog von der Leimbachstraße nach links auf die Koblenzer Straße ab. Dabei erfasste sie einen 62-jährigen Fußgänger, der in diesem Moment die Koblenzer Straße im Bereich der Fußgängerampel überquerte. Der 62-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich schwer Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten ihn in ein Krankenhaus. An dem Corsa entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell