POL-SI: Unfallflucht

Kreuztal (ots) - Am Donnerstagabend (22.12.2016) um 19.30 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht an der Hauptkreuzung. Ein noch unbekannter Autofahrer bog von der Marburger Straße nach rechts in Richtung Eichen ab. Dort auf der Hagener Straße krachte er dann seitlich gegen einen roten Renault und einen schwarzen Audi, die dort als Linksabbieger vor der roten Ampel warteten. An diesen beiden Autos entstand allein ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Anschließend flüchtete das dunkelgrüne Auto, das vorne links auch beschädigt wurde, in Richtung Eichen. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise unter 02732-9090.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell