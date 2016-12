POL-SI: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Siegen (ots) - Am Freitag (23.12.2016) in der Zeit zwischen 08.30 und 09.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hagener Straße. Ein noch unbekannter Fahrer krachte mit seinem Auto in einen dunkelgrauen Mercedes und hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro. Das Siegener Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell