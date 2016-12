POL-SI: Unfall- 13-Jähriger verletzt

Eschenbach (ots) - Am Donnerstagmorgen (22.12.2016) kurz vor 07.00 Uhr verletzte eine Autofahrerin einen 13-jährigen Jungen auf dem Gehweg an der Berleburger Straße. Die 29-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Afholderbach unterwegs. Kurz vor dem Zebrastreifen verlor sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Straße ab und landete auf dem Gehweg. Dort krachte sie zunächst gegen zwei Zäune und erfasste dann den 13-Jährigen, der zuvor den Zebrastreifen überquert hatte. Rettungskräfte verbrachten den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Auch die 29-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell