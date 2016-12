POL-SI: Vier Autos beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Vier Autos beschädigt Bild-Infos Download

Bad Berleburg (ots) - Am Mittwoch (21.12.2016) in der Zeit zwischen 13.25 Uhr und 18.10 Uhr beschädigten Unbekannte vier Autos im Stadtgebiet. An allen diesen Autos, die im Bereich "Unterm Hain", Markplatz und Ludwigsburgstraße standen, wurden Scheiben eingeschlagen. Aus einem betroffenen schwarzen Nissan entwendeten die Diebe eine Sporttasche. Insgesamt entstand ein Schaden von über tausend Euro. Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat ermittelt und bittet um Hinweise unter 02751-9090.

