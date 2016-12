POL-SI: Unfall - Drei Verletzte

Siegen-Geisweid (ots) - Am Mittwoch (21.12.2016) um 18.00 Uhr krachten zwei Autos auf der Schießbergstraße ineinander. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer war auf der Straße "Am Sametshain" unterwegs und bog nach links in die Schießbergstraße ein. Auf der Schießbergstraße fuhr zeitgleich ein 18-jähriger BMW-Fahrer, der aus Richtung Hüttenstraße kam. Im Einmündungsbereich krachten die Autos ineinander. Beide Fahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine 26-Jährige, die als Beifahrerin im BMW des 35-Jährigen gesessen hatte, wurde schwer verletzt. Rettungskräfte verbrachten die drei Verletzten in Krankenhäuser. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell