POL-SI: Unfall - Frau verletzt

Wilnsdorf (ots) - Am Mittwoch (21.12.2016) um 13.00 Uhr krachten zwei Autos in Höhe einer Tankstelle auf der Hagener Straße zusammen. Eine 83-jährige BMW-Fahrerin war in Richtung Kalteiche unterwegs und blinkte nach rechts, um auf das Tankstellengelände abzubiegen. Von dort fuhr gerade eine 38-Jährige mit ihrem Chevrolet vom Tankstellengelände los, um auf die Hagener Straße in Richtung Kreisverkehr abzubiegen. Auf der Straße krachten beide Autos ineinander. Rettungskräfte verbrachten die 38-Jährige, die sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte, in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell