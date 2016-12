POL-SI: Auffahrunfall - Frau verletzt

Raumland (ots) - Am Dienstagmorgen (20.12.2016) um 10.15 Uhr krachten zwei Autos auf der Bundesstraße 480 aufeinander. Eine 42-Jährige war mit ihrem roten Kleinwagen von Berleburg kommend in Richtung Raumland unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache bemerkte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender Hyundai bremsen musste. Die 42-Jährige versuchte zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei verletzte sich die 51-jährige Hyundai-Fahrerin leicht. Es entstand Schaden in Höhe von rund 5500 Euro.

