POL-SI: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Neunkirchen (ots) - Am Mittwoch (21.12.2016) um 03:30 Uhr drangen Unbekannte in einen Dachdeckergroßhandel an der Straße "In der Au" ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür und eine weitere Zwischentür auf. Zudem beschädigten sie im Eingangsbereich eine Deckenleuchte. Die alarmierte Polizei konnte trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen keine verdächtigen Personen antreffen. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

