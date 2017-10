POL-SU: Einbruchsschutz - Beratungsmobil vor Ort

Riegel vor! - Der Rhein-Sieg-Kreis passt auf! Bild-Infos Download

Siegburg (ots) - Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg sind bis Ende August mehr als die Hälfte aller Wohnungseinbrüche gescheitert. Zum Teil, weil Nachbarn aufmerksam waren und die Täter dadurch vertrieben wurden, zum Teil, weil Fenster und Türen den Aufbruchsversuchen der Einbrecher Stand gehalten haben.

Wenn ein Einbrecher nicht innerhalb weniger Sekunden in das Haus oder in die Wohnung einsteigen kann, lässt er von seiner Tat ab. Daher kommt der technischen Sicherung von Fenstern und Türen eine besonders hohe Bedeutung zu. Um sein Zuhause besser vor Einbrechern zu schützen, sind oftmals kleine, aber effektive technische Sicherungen ausreichend, die kein Vermögen kosten.

Wie Sie ihr Heim sichern können und wie diese Sicherungen aussehen, verraten Ihnen die Fachleute vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz.

Mit ihrem Beratungsmobil und entsprechendem Anschauungsmaterial sind die Einbruchsexperten bei Ihnen vor Ort:

Am Donnerstag, 12.10.2017 in der Zeit von 10-13 Uhr am Hit Markt Sankt Augustin an der "Alte Heerstraße" und am Montag, 16.10.2017 in der Zeit von 13-17 Uhr in der HUMA Sankt Augustin.

Weitere Beratungstermine finden sie auf der Internetseite der Polizei Rhein-Sieg https://rhein-sieg-kreis.polizei.nrw/. Individuelle Beratungen können unter der Rufnummer 02241 541-4777 vereinbart werden. (Bi)

