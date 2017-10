POL-SU: Wohnungseinbrüche in Niederkassel und Neunkirchen-Seelscheid

Ein Dokument

Niederkassel (ots) - Wohnungseinbrecher machten sich am vergangenen Wochenende an einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Hochhausen in Neunkirchen-Seelscheid zu schaffen. An einer Erdgeschosswohnung des Gebäudes an der Straße "Im Winkel" hebelten die Täter eine Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung nach Beute. Mit drei Armbanduhren im Wert von mehreren hundert Euro flüchteten sie auf dem Weg, den sie gekommen waren. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3121. Zwei weitere Einbrüche wurden in Niederkassel begangen. Am 06.10.2017, zwischen 14:30 Uhr, und 19:45 Uhr, drangen Täter in ein Einfamilienhaus an der Kölner Straße ein. Während die Bewohner an einer Beerdigung teilnahmen, nutzten Einbrecher eine vorgefundene Haushaltsleiter, um an ein Wohnzimmerfenster zu gelangen und es aufzuhebeln. Aus dem Haus stahlen sie lediglich einen kleinen Bargeldbetrag aus einer Geldbörse. In der Nacht zum 09.10.2017 nutzten Täter die Abwesenheit der Bewohner, um durch ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus an der Fischerstraße einzubrechen. Die Fremden durchwühlten sämtliche Schränke in den Wohnräumen nach Wertsachen. Welche Beute sie mitnahmen, ist noch unklar. Hinweise zu den Niederkasseler Taten nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen. Die Polizei bietet kostenlose Beratungen zum Schutz vor Einbrechern an. Anmeldung unter Tel.: 02241 541-4777. Infos auch im Netz unter www.riegelvor.nrw (Ri)

