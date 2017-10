POL-SU: Einbruch in Bäckerei

Troisdorf (ots) - Am 08.10.2017 gegen 01:00 Uhr hörte eine Anwohnerin der Sieglarer Straße in Troisdorf ein verdächtiges klirrendes Geräusch. Beim Blick aus dem Fenster entdeckte sie eine männliche Person, die mit einem länglichen Gegenstand in der Hand vom Eingang der nahe der Einmündung zur Lindlaustraße gelegenen Bäckerei flüchtete. Gleichzeitig sprang die Alarmanlage der Bäckerei an. Der eher kleine Mann rannte in Richtung der Lindlaustraße, wo die Zeugin ihn aus den Augen verlor. Die alarmierten Polizisten fanden die Eingangstür der Bäckerei aufgebrochen vor. Die Räumlichkeiten waren intensiv nach Beute durchsucht worden. Eine Geldkassette stand geöffnet und leer auf dem Tisch. Welches Diebesgut mitgenommen wurde, ist noch unklar. Die Fahndung nach dem Flüchtigen, der mit einem dunklen Kapuzenshirt bekleidet sein sollte, blieb in der Nacht ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.

