POL-SU: Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern im Begegnungsverkehr mit zwei Verletzten

Sankt Augustin (ots) - Am heutigen Tag gegen 15:54 Uhr wird die Polizei über den Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern auf dem Radweg der Siegburger Straße in Sankt Augustin-Mülldorf informiert. Aufgrund der ersten Informationen entsendet die Rettungsleitstelle zwei Rettungswagen und einen Notarzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein 89jähriger Sankt Augustiner den Radweg von der BAB-Überführung kommend in Richtung Mendener Straße. Ihm entgegen kommend, befuhr ein 50jähriger Sankt Augsutiner, ebenfalls diesen Radweg. Nach Angaben von Zeugen konnte der 89jährige sein Rad nicht ganz gerade halten. Sein Rad streifte den Arm des 50jährige. Der 50jährige wurde hierbei verletzt. Durch diesen Zusammenstoß kam der 89jährige Radfahrer zu Fall. Er wurde durch den Notarzt erstversorgt. Beide Radfahrer wurden Krankenhäusern zugeführt. Es entstand geringer Sachschaden. (DS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell