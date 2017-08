POL-SU: Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz

Sankt Augustin (ots) - Am 07.08.2017 gegen 14:15 Uhr bestieg eine Bonnerin ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Einsteinstraße in Sankt Augustin. Zuvor hatte sie ihre Einkäufe in den Kofferraum geladen und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz gelegt. Eine unbekannte Frau sprach sie dann an und machte sie auf Kleingeld auf dem Boden hinter ihrem Pkw aufmerksam. Die Bonnerin stieg aus, um nachzusehen. Als sie später wieder in ihr Auto stieg, war ihre Handtasche vom Beifahrersitz verschwunden. Die unbekannte Frau war nicht mehr zu sehen. Die Bonnerin war Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Während sie abgelenkt und ausgestiegen war, wurde die Handtasche mit Geldbörse, Brieftasche, Smartphone und diversen persönlichen Gegenständen gestohlen. Der Beutewert wird auf mehr als 1000,- Euro geschätzt. Die Verdächtige wird als asiatischer Typ im Alter von etwa 30 Jahren beschrieben. Sie soll 165 cm groß sein und eine Kurzhaarfrisur tragen. Zudem trug sie ein gemustertes gelbes Sommerkleid. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell