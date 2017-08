POL-SU: Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Troisdorf (ots) - Am 08.08.2017 gegen 13:20 Uhr war ein 47-jähriger Troisdorfer mit seinem Motorroller auf dem Ravensberger Weg von der Kölner Straße kommend in Richtung der Kronenstraße unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Roller an der Einmündung zur Kronenstraße auf nasser Fahrbahn ins Rutschen. Der 47-Jährige verlor die Kontrolle und verletzte sich beim anschließenden Sturz. Eine Unfallzeugin kümmerte sich um den Verletzten und alarmierte den Rettungsdienst. Im Rettungswagen wurde der Troisdorfer später ins Krankenhaus gebracht.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell