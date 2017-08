POL-SU: Rollstuhlfahrer von rangierendem Lkw erfasst

Niederkassel (ots) - Am 07.08.2017 gegen 13:30 Uhr wurde ein 82-jähriger Niederkasseler in seinem Elektrorollstuhl von einem rückwärts rangierenden Lkw erfasst. Der Senior war in Niederkassel am Fahrbahnrand der Rathausstraße unterwegs und bemerkte einen 7,5 Tonnen Lkw, dessen Fahrer rückwärts in den Magnolienweg fahren wollte, um zu wenden. Der 35-jährige Solinger im Lkw mit Kastenaufbau übersah offenbar den Niederkasseler und stieß mit der hinteren rechten Ecke gegen den Rollstuhl. Der 82-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war allerdings nicht erforderlich.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell