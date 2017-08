POL-SU: Einbrecher erbeuten Brillen in Optikergeschäft

Siegburg (ots) - Am vergangenen Wochenende (05.08.2017 bis 07.08.2017) sind Einbrecher in ein Optikergeschäft in Siegburg, Wilhelmstraße/Bahnhofstraße eingedrungen. Auf noch unbekannte Weise gelangten die Täter in den ummauerten Innenhof und an die Rückseite des Gebäudes. Sie brachen ein Fenster zu dem Laden im Erdgeschoss auf und stahlen eine größere Anzahl von Brillengestellen. Auch Sonnen- und Sportbrillen nahmen sie mit. Weiterhin erbeuteten sie einen Laptop und eine Geldkassette. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell