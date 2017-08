POL-SU: Einbrecher im Zoogeschäft

Windeck (ots) - In der Zeit zwischen dem 05.08.2017, 13:30 Uhr, und dem 06.08.2017, 19:30 Uhr, drangen Einbrecher in eine Zoohandlung an der Stromberger Straße in Windeck, gegenüber dem Herchener Bahnhof, ein. Die Täter entfernten Schrauben von einem gekippten Fensterflügel und stiegen durch die Öffnung ein. Aus der Kasse stahlen sie einen kleinen dreistelligen Betrag und flüchteten vom Tatort. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell