POL-SU: Maskierte Täter bei Geschäftseinbruch beobachtet

Troisdorf (ots) - Am 07.08.2012 gegen 02:10 Uhr beobachteten Anwohner der Wilhelmstraße in Troisdorf, wie sich zwei maskierte Unbekannte an einem Geschäft für Tabak und Wasserpfeifen zu schaffen machten. Nach der Zeugenschilderung hatten die Täter innerhalb von nur zwei bis drei Minuten die Eingangstür aufgebrochen, im Inneren die Kasse aufgehebelt und waren kurz darauf in Richtung der Kölner Straße geflüchtet. Die sofortige Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Eine genauere Täterbeschreibung war den Zeugen nicht möglich. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass aus der Kasse ein kleiner dreistelliger Betrag gestohlen wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

