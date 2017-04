POL-SU: Ladendiebinnen mit Schnaps erwischt

Troisdorf (ots) - Am 08.02.2017 gegen 19:20 Uhr wurden drei Frauen beim Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt am Theodor-Heuss-Ring in Troisdorf erwischt. Sie hatten insgesamt 16 Flaschen Whisky im Wert von rund 500,- Euro in mitgebrachten Taschen verstaut und durch die Kassenzone geschmuggelt. Mitarbeiter hielten das Trio bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Frauen im Alter von 30, 23 und 19 Jahren haben einen Wohnsitz in Saarbrücken und sind bereits mehrfach wegen gleich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Sie erwartet ein erneutes Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.(Ri)

