POL-SU: Ladendiebin mehrfach erwischt

Hennef (ots) - Am 02.02.2017 gegen 14:20 Uhr wurde eine junge Frau in einem Verbrauchermarkt an der Emil-Langen-Straße in Hennef beim Diebstahl von Spirituosen erwischt. Sie hatte insgesamt sieben Flaschen Wodka in ihren Rucksack gepackt und versuchte mit der Beute ohne zu zahlen durch die Kassenzone zu kommen. Derartige Diebstähle von hochprozentigen Getränken hatte sie bereits mehrfach in den vergangenen Wochen in dem Markt begangen, wie sich anhand von Videoaufzeichnungen feststellen ließ. Sofern sie erwischt wurde, war ihr bislang meist die Flucht auf ihrem Kickboard gelungen. Die 28-Jährige mit Wohnsitz in Ruppichteroth erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell