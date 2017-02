POL-SU: Tankstellenräuber bekamen kein Geld

Hennef (ots) - Am 02.02.2017 gegen 21:20 Uhr betraten zwei maskierte Männer den Shop der SB Tankstelle an der Frankfurter Straße in Hennef. Einer der Täter bedrohte die 54-jährige Angestellte mit einer kleinen schwarzen Faustfeuerwaffe und verlangte Bargeld. Die Mitarbeiterin teilte mit, dass sie keine Möglichkeit habe, an das Geld zu kommen, weil dieses aus der Kasse automatisch in einen Tresor transportiert wird. Daraufhin zwang der Bewaffnete trotzdem die Kassiererin die Kasse zu öffnen und musste feststellen, dass sie leer war. Dann stopften die Unbekannten Tabakwaren aus den Regalen in einen gelben Müllsack und flüchteten aus dem Shop in Richtung der Siegfeldstraße. Beide Täter werden als etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Sie hatten schwarze Sturmhauben über den Kopf gezogen und waren mit dunklen Kapuzenshirts sowie dunklen Sporthosen bekleidet. Einer hatte in Kniehöhe einen hellen Aufnäher auf der Hose und trug wie sein Mittäter schwarze Nike-Sportschuhe mit weißer Sohle. Beide sprachen Deutsch mit unbekanntem Akzent. Der Beutewert kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell