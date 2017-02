POL-SU: Bewohner verstarb bei Wohnungsbrand

Sankt Augustin (ots) - Am 02.02.2017 gegen 06:40 Uhr meldete sich über Notruf der 54-jährige Bewohner einer Hochhauswohnung an der Mittelstraße in Sankt Augustin und meldete einen Brand in seiner Wohnung. Sofort wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei entsandt, um zu helfen. Als diese eintrafen, stand die Wohnung im Vollbrand. Flammen und dichter Rauch drangen über den Balkon nach draußen. Der 54-jährige stand zunächst auf dem Balkon im fünften Stock und brach zusammen, ehe ihn die Retter mit einer Drehleiter erreichen konnten. Letztlich konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Die Wohnung ist komplett ausgebrannt. Mindestens zwei darüber liegende Wohnungen und eine unterhalb gelegene Wohnungen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und sind derzeit nicht bewohnbar. Die Brandermittler der Kripo haben mit den Ermittlungen begonnen, konnten aber bislang im Brandschutt keine offensichtliche Brandursache erkennen. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die weiteren Untersuchungen werden mit Unterstützung von LKA-Experten geführt.(Ri)

