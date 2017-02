POL-SU: Korrektur zu "Wohnungseinbrecher dreimal erfolglos"

Siegburg (ots) - Die Telefonnummer der Polizeiwache Siegburg hatte in dem Artikel leider eine falsche Vorwahl. Die richtige Telefonnummer lautet: 02241 541-3121. Hier noch einmal der vollständige Artikel mit korrekter Rufnummer:

"Zwischen 19:10 Uhr und 19:30 Uhr drangen Unbekannte am 01.02.2017 in ein Wohnhaus am Pappelweg in Sankt Augustin ein, indem sie den Rolladen der Terrassentür hochschoben und die Tür aufhebelten. Das Haus wurde zwar durchsucht, nach Angaben der Geschädigten wurde jedoch nichts entwendet.

Ebenfalls in Sankt Augustin, an der Straße "Grüner Weg", hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Sie nutzten dazu die Abwesenheit der Wohnungseigentümer am 01.02.2017, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr. Die Wohnung wurde ebenfalls durchsucht, nach Angaben der Geschädigten kam es hier nicht zu einem Diebstahl.

Am 01.02.2017 wurden Beamte der Polizeiwache Siegburg zu einem Haus in Lohmar, "In der Hühene" gerufen. Unbekannte hatten während der Abwesenheit der Hauseigentümer am 25.01.2017, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, an der Wohnungstür gehebelt. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, die Täter gelangten nicht in das Haus. Entwendet wurde auch hier nichts.

Die Polizei bittet um Hinweise, für Sankt Augustin unter der Telefonnummer 02241 541-3321, für Lohmar unter der Nummer 02241 541-3121. (Kü)"

