POL-SU: Metalldiebstahl

Troisdof (ots) - In der Zeit vom 26.01.2017 bis zum 31.01.2017 drangen Unbekannte in die Baustelle eines industriellen Neubaus auf der Gierlichstraße in Troisdorf ein. Aus dem Rohbau einer Industriehalle entwendeten sie bereits verlegte, jedoch noch nicht angeschlossene Stromleitungen. Insgesamt wurden Leitungen in einer Gesamtlänge von mehr als 2000 Meter, die in Kabelhaltern unter der Decke befestigt waren, abgeschnitten und aus den abgehängten Deckenverkleidungen gezogen. Bereits angeschlossene und Strom führende Leitungen ließen die Täter unbeschädigt am Ort. Aufgrund der Kabelmenge ist davon auszugehen, dass für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug erforderlich war. Die Polizei Troisdorf nimmt Hinweise unter Tel. 02241 541-3221 entgegen. (Kü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell