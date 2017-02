POL-SU: Wohnungseinbrüche in Troisdorf und Windeck

Troisdorf (ots) - Während einer kurzen Abwesenheit der Bewohner, am 31.01.2017, zwischen 18:40 Uhr, und 20:10 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße "Zum Krötenpfuhl" in Troisdorf-Altenrath auf. Sie erbeuten einen kleinen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen. Am selben Tag, zwischen 18:30 Uhr, und 20:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Agnesstraße in Windeck-Leuscheid eingebrochen. Nachdem die unbekannten Täter ein Küchenfenster aufgebrochen hatten, durchsuchten sie die Räume nach Beute und entwendeten einen kleineren Bargeldbetrag. Hinweise zu dem Einbruch unter Tel.: 02241 541-3421. Die Polizei weist weiterhin auf die erhöhte Einbruchsgefahr in der dunklen Jahreszeit hin. Seien Sie wachsam und melden sie Verdächtiges unmittelbar über Polizeiruf 110 an die Polizei.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell