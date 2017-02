POL-SU: Mülleimerbrand im Schulzentrum Niederpleis

Sankt Augustin (ots) - Am 31.01.2017 gegen 06:00 Uhr gab es einen Brandalarm im Schulzentrum Niederpleis. In einem Klassenraum des Naturwissenschaftstraktes der Hauptschule stand ein Papierkorb in Brand. Ein Schrank und der Linoleumboden wurden beschädigt. Verletze gab es nicht. Vorübergehend war der Trakt wegen der Rauchentwicklung nicht benutzbar. Warum der Papierkorb brannte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kripo geht derzeit davon aus, dass fahrlässig glimmendes Material in dem Papierkorb entsorgt wurde. (Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell