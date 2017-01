POL-SU: Putzmaschine von Baustelle gestohlen

Niederkassel (ots) - Zwischen Samstag, 28.01.2017, 18:00 Uhr und Montag, 30.01.2017, 07:15 Uhr drangen Unbekannte in einen Rohbau in Niederkassel, Christine-Teusch-Straße ein. Sie brachen die eiserne Bautür des Rohbaues auf und entwendeten aus dem zukünftigen Wohnzimmer die dort nach Arbeitsschluss abgestellte Verputzmaschine samt Zubehör. Ein Zeuge beobachtete am Montagmorgen, gegen 06:20 Uhr einen gelben Transporter Mercedes-Sprinter mit SU-Kennzeichen, der mit zwei Personen den Baustellenbereich verließ. Er beschreibt die beiden Personen wie folgt: 1. Männlich, etwa 50-60 Jahre alt, dem Aussehen nach Deutscher, etwa 165 cm groß, untersetzte Figur, Halbglatze, dunkle Kleidung. 2. Vermutlich im gleichen Alter wie Person 1, dunkle Kleidung. Der Wert der Baumaschine beträgt etwa 7000,- Euro Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Troisdorf, Tel.: 02241 541-3221 entgegen. (Kü)

