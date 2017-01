POL-SU: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Siegburg (ots) - Am 27.01.2017 gegen 11:00 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer 79-jährigen Siegburgerin in der Josef-Mohr-Straße. Der Mann gab sich als Handwerker aus und teilte mit, er müsse wegen eines Wasserrohrbruchs die Wohnung überprüfen. Als die Seniorin seinen Ausweis sehen wollte, drängte er sie in die Wohnung. Er sah sich in mehreren Räumen um und ließ die Bewohnerin sämtliche Wasserhähne betätigen. Kurz darauf ging der Mann wieder und die Siegburgerin erkundigte sich telefonisch bei ihrem Wasserversorger, ob es tatsächlich einen Rohrbruch gegeben habe. Als dies verneint wurde, schöpfte sie Verdacht und musste feststellen, dass ihr Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrages gestohlen worden war. Der mutmaßliche Trickdieb wird als südländisch aussehender Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren und etwa 170 cm Größe mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er war glatt rasiert und trug eine dunkle Kappe, eine dunkelblaue Jacke sowie eine Jeanshose. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

