POL-SU: Frau bedrängt und Widerstand gegen Polizisten geleistet

Sankt Augustin (ots) - Im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung am 29.01.2017 in einer Gaststätte in Sankt Augustin, "Am Engelsgraben", hatte ein 35-jähriger Sankt Augustiner gegen 02:00 Uhr eine junge Frau immer wieder bedrängt und mehrfach versucht, sie gegen ihrem Willen zu Küssen. Als der Angetrunkene immer zudringlicher wurde, mischte sich mehrfach eine Kellnerin ein, um den Mann zur Zurückhaltung zu bewegen. Daraufhin versetzte der ihr mehrere Faustschläge ins Gesicht. Gegenüber den hinzu gerufenen Polizisten verhielt sich der Täter sofort aggressiv und versuchte mehrfach zu flüchten. Er verweigerte jegliche Kooperation und wehrte sich massiv gegen polizeiliche Maßnahmen. Letztlich mussten ihm mit Zwangsanwendung Handfesseln angelegt werden. Er wurde zur Wache gebracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe zur Alkoholwertbestimmung entnommen wurde. Den Rest der Nacht musste der 35-Jährige in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte. Die Kellnerin musste wegen ihrer Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt werden.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell