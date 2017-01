POL-SU: Bewohnerin nach Brand verstorben aufgefunden

Hennef (ots) - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am 29.11.2017 gegen 12:20 Uhr nach Hennef-Dahlhausen in die Straße "Auf den Auen" zu einem Einfamilienhaus gerufen. Die 56-jährige Tochter der Bewohnerin wollte nach ihrer Mutter sehen und bemerkte schon im Flur starken Brandgeruch. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten unter Atemschutz in das Gebäude und fanden die 82-jährige Bewohnerin leblos im Schlafzimmer vor. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der äußerlich unverletzten Seniorin feststellen. Auch die Katze der 82-Jährigen wurde in der Wohnung tot aufgefunden. Die Tochter und eine 62-jährige Nachbarin, welche sie begleitet hatte, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nachdem die Räume gelüftet waren, stellten die Ermittler fest, dass es offenbar in der Küche über dem Herd zu einem Schwelbrand gekommen war. Die Ursache ist noch unklar. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es derzeit nicht. Der Brandort wurde beschlagnahmt, um später weitere Ermittlungen mit Hilfe von Brandsachverständigen vornehmen zu können. Der Sachschaden wird auf rund 10000,- Euro geschätzt. Nach derzeitiger Einschätzung der Kripo verstarb die 82-Jährige durch das Einatmen von giftigen Rauchgasen. Näheres soll eine Obduktion ergeben. (Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell