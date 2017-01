POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrer

Siegburg (ots) - Am Samstagabend erhielt die Polizei gegen 19.30 Uhr den Hinweis auf einen schweren Verkehrsunfall in Höhe der Kreuzung B56N / Aulgasse in Fahrtrichtung Lohmar.

Nach ersten Ermittlungen wartete ein Paar aus Bergisch Gladbach (46 und 52 Jahre jung) in seinem Mercedes vor der rotlichtzeigenden Ampel an der Kreuzung. Als die Ampel grün wurde fuhr der 52jährige an. In diesem Moment kam ein 28jähriger Lohmarer mit seinem Renault Clio von hinten angefahren und touchierte den Mercedes im Heckbereich. Anschließend kam der junge Mann mit seinem Kleinwagen nach rechts auf den Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Brückenpfeiler. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus. Der Lohmarer erlitt schwere Verletzungen, nach ersten Feststellungen war er nicht angeschnallt. Durch die Feuerwehr wurde der Mann aus dem PKW gerettet. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Das Paar erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Der Lohmarer stand unter Alkoholeinwirkung. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobenentnahme richterlich bestätigt. Der Führerschein des Unfallverursachers und sein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Renault erlitt einen Totalschaden, der Mercedes wurde stark beschädigt. Durch den Aufprall war die Hinterachse gebrochen. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Aulgasse gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 22.00 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. (Th.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell