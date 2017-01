POL-SU: Nach Fahrt unter Drogeneinfluss Widerstand geleistet

Sankt Augustin (ots) - Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei leistete am Freitagnachmittag (27.01.2017, 14:15 Uhr) der Fahrer eines Kleintransporters in der Meerstraße in Sankt Augustin-Mülldorf. Zuvor war 59jährige Koblenzer mit seinem Fahrzeug angehalten und überprüft worden. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, sollten weitere Überprüfungen durchgeführt werden. Dies wollte er dadurch verhindern, dass er zu Fuß von der Kontrollstelle weglief. Als die Beamten ihn zurückführen wollten sperrte er sich derart, dass zwei Beamte leichte Verletzungen davontrugen. Trotz des anhaltenden Widerstands wurde er anschließend zur Polizeiwache transportiert. Eine Blutprobe wurde durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt. (FH)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell