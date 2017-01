POL-SU: Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Siegburg (ots) - Am 27.02.2017 gegen 11:30 Uhr sollte ein Pkw an einer Polizeikontrollstelle am Siegburger Neuenhof angehalten werden. Als ein Beamter dem Fahrer des grünen VW Golf Anhaltezeichen gab, beschleunigte dieser und fuhr dem Polizisten über den Fuß. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt. Das mit zwei Männern besetzte Fahrzeug setzte die Flucht laut Zeugen durch die Holzgasse über den Markt bis zur Bergstraße fort. An der Bergstraße wurde der Golf schließlich verlassen aufgefunden. Die angebrachten Kennzeichen sind entsiegelt und gehören nicht zu dem Auto. Passanten hatten zwei Männer beobachtet, die den Pkw verlassen hatten und die Bergstraße hinauf in Richtung der Abtei gelaufen waren. Die Polizei leitete unmittelbar Fahndungsmaßnahmen ein und forderte einen Polizeihubschrauber an, der aus der Luft mitfahndete; bislang ohne Erfolg. Der grüne Golf wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Die Flüchtigen werden als südländische Erscheinungen im Alter von 25 bis 30 Jahren in dunkler Kleidung beschrieben. Die Ermittlungen dauern an.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell