POL-SU: Junger Fahrer verliert wegen Fuchs die Kontrolle

Sankt Augustin (ots) - Am 26.01.2016 gegen 22:10 Uhr war ein 19-jähriger Sankt Augustiner auf der Geislarer Straße von Sankt Augustin-Meindorf in Richtung Geislar unterwegs. Als Beifahrer saß ein 20-Jähriger aus Sankt Augustin mit Fahrzeug. Wie der Fahrer später schilderte, musste er nach einer Linkskurve einem Fuchs am rechten Fahrbahnrand ausweichen und geriet dabei ins Schleudern. Er verlor dabei die Kontrolle und der Kleinwagen rutschte quer über die Gegenfahrspur, den angrenzenden Grünstreifen und einen Fahrradweg in ein Feld. Dort überschlug sich das Auto um die Längsachse und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Beide Insassen wurden leicht verletzt und per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Von dem Fuchs fehlt jede Spur.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell