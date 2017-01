POL-SU: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radler

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am 26.01.2017 gegen 07:15 Uhr war ein 17-Jähriger aus Neunkirchen-Seelscheid mit dem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Zeithstraße in Richtung Much unterwegs. Als er die Einmündung der Kurtsiefener Straße über den dortigen Fahrradschutzstreifen passierte, näherte sich ein Pkw von rechts und fuhr den Jugendlichen an. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Die Fahrerin oder der Fahrer des Autos hielt einige Meter hinter der Unfallstelle kurz an und setzte dann seine Fahrt in Richtung Siegburg fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Radfahrer wurde durch die hinzu gerufene Mutter in ärztliche Behandlung gebracht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach Zeugenangaben um einen grauen Citroen. Nähere Informationen sind bislang nicht bekannt. Wer nähere Informationen zu dem flüchtigen Fahrzeug oder zu Insassen machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell