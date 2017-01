POL-SU: Zwei Einbrüche in Kindergärten

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - In der Nacht zum 26.01.2017 wurde in Neunkirchen-Seelscheid in zwei Kitas eingebrochen. An der Kita "Das Zwergennest" in der Straße "Am Gansberg" hebelten die Täter mit erheblicher Gewaltanwendung ein Fenster zu einem Schlafraum auf. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude nach Wertsachen und erbeuteten schließlich drei Laptops sowie etwas Kleingeld aus Spardosen. Möglicherweise dieselben Täter machten sich in der Nacht am Kindergarten "Sankt Georg" in der Straße "Am Ehrenmal" zu schaffen. Auch dort hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um sich Zugang zu verschaffen. Im Inneren brachen sie auf der Suche nach Diebesgut Türen und Schränke auf. Welche Beute sie erlangten, ist noch unklar. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

