POL-SU: Wohnungseinbrüche in Sankt Augustin und Hennef

Sankt Augustin (ots) - Am 26.01.2017 gegen 18:40 Uhr hörte ein 26-jähriger Bewohner eines Reihenhauses an der Berliner Straße in Sankt Augustin verdächtige Geräusche. Er begab sich aus dem Keller nach oben, wo er Schritte gehört hatte und musste dort feststellen, dass eine Terrassentür aufgebrochen war und mehrere Schränke durchwühlt worden waren. Offenbar hatte er Einbrecher gestört, die daraufhin ungesehen flüchten konnten. Ob die Täter Beute mitgenommen haben, ist noch unklar. Am selben Abend zwischen 18:00 Uhr und 19:45 Uhr wurde in ein Reihenhaus an der Paul-Schulte-Straße in Sankt Augustin eingebrochen. Dort brachen Unbekannte ebenfalls eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf und durchsuchten ein Schlafzimmer sowie ein Arbeitszimmer im Obergeschoss. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und einem PC als Beute waren die Täter vom Tatort geflüchtet. Ebenfalls am 26.01.2017 zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr drangen Einbrecher in Hennef an der Straße "Am Rosenhügel" in ein Reihenhaus ein. Nachdem sie durch ein Erdgeschossfenster gewaltsam eingedrungen waren, durchsuchten sie Schränke im gesamten Haus nach Beute. Den größten Teil der Schrankinhalte verteilten sie auf dem Boden. Welche Beute die Einbrecher mitnahmen, ist noch unklar. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden.(Ri)

