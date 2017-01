POL-SU: Kind von PKW angefahren

Siegburg (ots) - Am 26.01.2017, 18.27 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen schweren Verkehrsunfall an der Einmündung An den Seeswacholdern Ecke Seehofstraße, ein Kind war von einem PKW überrollt worden und lag unter dem PKW.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei bestätigten sich die Angaben. Ein Junge lag unter einem PKW Volvo und wurde durch die Feuerwehr durch Anheben des PKW gerettet. Der 11jährige Junge aus Siegburg war ansprechbar und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt in eine Kinderklinik verbracht. Der 47jährige PKW-Fahrer aus Siegburg blieb unverletzt, eine 19jährige Zeugin erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Nach ersten Feststellungen war der PKW-Fahrer auf der Straße An den Seeswacholdern in Richtung Seehofstraße unterwegs, wo er nach links in Richtung Aulgasse abbog. An der Einmündung übersah er den von rechts sich nähernden 11jährigen Radfahrer, der auf der Seehofstr. unterwegs war und seinerseits in die Straße An den Seeswacholdern nach links abbiegen wollte.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, der Junge wurde erfasst und kam unter das Fahrzeug, er wurde noch wenige Meter mitgeschleift und lag unterhalb des Motorraumes. Der Junge trug einen Helm mit blinkenden Leuchten, am Fahrrad war ein Rücklicht angebracht, das Vorderlicht fehlte.

Bei der Unfallaufnahme unterstützte der Unfallaufnahmetrupp die Beamten der Polizeiwache Siegburg. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Das Fahrrad wurde total zerstört, am PKW entstand geringer Sachschaden. (Th.)

