POL-SU: Handtaschenraub vereitelt

Siegburg (ots) - Am 25.01.2017 gegen 20:00 Uhr war eine 35-jährige Siegburgerin auf dem Fußweg von der Straße "Kleiberg" in Richtung der Feuerwache "Neuenhof" unterwegs. Plötzlich spürte sie von hinten einen Ruck an ihrer Handtasche, deren Trageriemen sie über die Schulter gelegt hatte. Sie stürzte zu Boden und nahm einen jungen Mann wahr, der versuchte ihr die Tasche zu entreißen. Als die 35-Jährige die Tasche festhielt und laut um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihr ab und rannte in Richtung "Kleiberg" davon. Zwei Jugendliche, die die Hilferufe gehört hatten, eilten dem Opfer zur Hilfe und informierten die Polizei. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Der Flüchtige wird als zierlicher Mann im Alter von etwa 20 Jahren und 165 cm Größe beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, deren Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell