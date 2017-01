POL-SU: Polizei sucht Ladendiebe

1 weiterer Medieninhalt

Sankt Augustin (ots) - Am 24.09.2016 half der Kassierer eines Sankt Augustiner Supermarktes zwei Unbekannten beim Ladendiebstahl. Dem Detektiv des Kaufhauses war aufgefallen, dass der Kassierer einen Teil der Ware nicht über den Kassenscanner erfasste, sondern so an die beiden Diebe weitergab. Den Kassierer stellte er mit der Geschäftsführung zur Rede und übergab ihn an die Polizei. Die beiden Unbekannten konnten mit der Ware entkommen. Gegen den Kassierer wurde bereits ein Strafverfahren eingeleitet. Die Identität der beiden Mittäter konnte bisher nicht ermittelt werden. Bilder aus der Überwachungsanlage des Kaufhauses sind jetzt vom Amtsgericht für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden. Die Polizei fragt: Wer kennt die beiden abgebildeten Personen? Wer kann Hinweise zu Aufenthaltsort oder Identität geben? Hinweise an die Polizei Sankt Augustin, Tel.: 02241 541-3321. (Kü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell