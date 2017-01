POL-SU: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrer

Eitorf-Obereip (ots) - Heute, gegen 13.51 h, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem sich ein Auto überschlagen habe und der Fahrer eingeklemmt sei. Nachdem Polizei- und Rettungskräfte am Unfallort eingetroffen waren, stellte sich folgender Geschehensablauf heraus. Ein 43-jähriger Mann aus Windeck war mit seinem PKW aus Richtung B 8 in Richtung Eitorf unterwegs. Auf der L 86, kurz hinter dem Abzweig K 27, kam der Mann in einer dortigen langgezogenen Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer zunächst eingeklemmt, konnte sich aber selbstständig noch vor Eintreffen der Rettungskräfte befreien. Der verunfallte Fahrzeugführer zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug jedoch entstand vermutlich ein Totalschaden. Gegen 15.30 h konnte der Streckenabschnitt wieder komplett für den Verkehr frei gegeben werden. (JK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell