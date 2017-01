POL-SU: Beim Einparken Radfahrer übersehen

Troisdorf (ots) - Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag (23.01.2017) gegen 17.00 Uhr beim Einparken auf der Sieglarer Straße in Troisdorf einen Radfahrer übersehen, der sich bei dem Unfall leicht verletzte. Der junge VW-Fahrer fuhr auf der Sieglarer Straße in Richtung der Poststraße. In Höhe der Hausnummer 27 wollte er auf dem rechten Gehweg parken. Beim Einparken übersah er einen 31-jährigen Troisdorfer, der mit seinem Fahrrad auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fahrradschutzstreifen fuhr. Es kam zum Kontakt zwischen PKW und Fahrrad und der Radfahrer stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Es entstand beim Unfall geringer Sachschaden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell