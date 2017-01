POL-SU: Fensterscheiben zur Schulcafeteria eingeschlagen

Troisdorf (ots) - Einbrecher sind durch die Fenster der Cafeteria der Gesamtschule Troisdorf-Sieglar in das Schulgebäude eingedrungen. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (21.01.2017) und Montagmorgen (23.01.2017) hatten die Täter zwei Fensterscheiben eingeschlagen. In der Schulkantine brachen die Unbekannten mehrere Metall-Spinde auf. Aus einem Spind stahlen sie die Wechselgeldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1500,- Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell