POL-SU: Gut gesicherte Terrassentür verhindert Einbruch

Troisdorf (ots) - Als die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in der Elsa-Brandström-Straße in Troisdorf gestern (23.01.2017) gegen 18.45 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, die rückwärtige Terrassentür aufzubrechen. Trotz mehrerer Hebelversuche ist es den Einbrechern nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Die gegen Einbruch technisch nachgerüstete Terrassentür hielt stand, so dass die Täter ohne Beute durch den Garten abzogen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. Wie auch Sie sich wirkungsvoll vor Wohnungseinbrechern schützen können, erfahren Sie bei den kostenlosen Beratungsterminen der Polizei. Infos und Termine unter der Rufnummer 02241 541-4777. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell