POL-SU: Einbruch in Jugendzentrum

Troisdorf (ots) - Zwischen Freitagabend (20.01.2017, 21.00 Uhr) und Samstagmorgen (21.01.2017, 09.00 Uhr) sind Unbekannte in die Räume des Jugendzentrums an der Theodor-Körner-Straße in Troisdorf eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Nebeneingangstür auf und durchsuchten Aufenthaltsräume und Büros nach Beute. Sie entwendeten zwei Spielkonsolen mit Zubehör, eine Karaoke-Anlage, einen Fernseher und zwei Computeranlagen. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell