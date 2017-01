POL-SU: Schlägerei unter Heranwachsende

Niederkassel (ots) - Der Polizei wurde am Sonntagnachmittag (22.01.2016) gegen 16.20 Uhr eine Schlägerei unter Heranwachsenden im Bereich des Schulzentrums an der Niederkasseler Kopernikusstraße gemeldet. Es sollten sich dort bis zu 30 Jugendliche prügeln. Die Polizei rückte mit insgesamt zehn Streifenwagen an. Die körperliche Auseinandersetzung war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits beendet. Vor Ort konnten nur noch vereinzelte Personen festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen kam es zu der Schlägerei im Nachlauf eines Fußballspiels zweier lokaler Fußballmannschaften. Ein 14-Jähriger aus Niederkassel musste mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Schulzentrum wurden zwei Baseballschläger gefunden, die während der Auseinandersetzung zum Einsatz gekommen sein sollen. Die Schlagwerkzeuge wurden sichergestellt. Die angetroffenen Jugendlichen aus Niederkassel und Köln konnten nach Personalienfeststellung gehen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell