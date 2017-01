POL-SU: Wohnwagen ausgebrannt

Niederkassel (ots) - Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, weil in der Samstagnacht (21.01.2017) gegen 01.20 Uhr ein Wohnwagen in der Kirchstraße in Niederkassel ausgebrannt ist. Der Wohnwagen war in der Kirchstraße auf einem Parkstreifen abgestellt. Durch das Feuer wurde der Wohnanhänger völlig zerstört. Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Wohnwagen durch die Polizei sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10000,- Euro. Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell