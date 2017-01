POL-SU: Zwei schwer verletzte und ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer bei Verkehrsunfall.

Hennef (ots) - Unfallzeit: 21.01.2017 / 10:54 Uhr Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte ein 45-jähriger Hennefer, der mit seinem Pkw die B 8 aus Uckerath in Richtung Hennef befuhr, dass der vor ihm fahrende Pkw bremste. Als er während seines eigenen Bremsvorgangs erkannte, dass er nicht mehr rechtzeitig hinter dem Vorausfahrenden anhalten würde, wich er einem Auffahrunfall nach links in den Gegenverkehr aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Taxi, welches von einem 48-jährigen Hennefer geführt wurde. Durch die Kollision wurde das Taxi nach rechts von der Fahrbahn gedrückt und prallte gegen einen Baum. Während der Taxifahrer schwerer verletzt wurde, blieben der Unfallverursacher und sein 2-jähriger Sohn, welcher auf der Rücksitzbank in einem Kindersitz transportiert wurde nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 30.000EUR, Die Bundesstraße 8 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für 3,5 Stunden gesperrt. (Zi)

