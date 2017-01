POL-SU: Fahndungsergänzung zum Verkehrsunfall vom 16.01.2017 in Troisdorf

Troisdorf (ots) - Am 16.01.2017 kam es in Troisdorf im Kreisverkehr Bonner Straße/ Luxemburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hund getötet wurde. Die Polizei Rhein-Sieg rief zur Fahndung nach einem schwarzen Smart auf, der mutmaßlich an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Aufgrund von Hinweisen konnte bislang ermittelt werden, dass der schwarze Smart nicht an dem Unfall beteiligt war. Der gesuchte Smart soll hinter dem unfallverursachenden Fahrzeug gefahren sein. Daher ist die Aussage des Smart Fahrers oder Fahrerin zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht besonders wichtig. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug somit nicht um einen schwarzen Smart, sondern um einen dunklen SUV (Sport Utility Vehicle/ Geländelimousine), mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Ford Kuga handeln. Der Fahrer oder die Fahrerin des Smart wird als Zeuge bzw. Zeugin gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. Hinweise zu dem flüchtigen SUV bitte an die gleiche Rufnummer. (Bi)

